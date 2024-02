Notizie Serie A DIRETTA: La Signora Juve prosegue la preparazione, Alex Sandro in parte in gruppo

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Venerdì 23 febbraio: notizie Serie A

Juventus in campo, in mattinata, alla Continassa verso la sfida casalinga contro il Frosinone. Alex Sandro che ha lavorato parzialmente in gruppo. Da domani dovrebbe tornare a disposizione.

In difesa, Allegri ritroverà Bremer, mentre Rugani dovrebbe giocare al posto di Danilo.

