Notizie Serie A DIRETTA: indisponibilità Danilo, stop di 10/15 giorni

Notizie Serie A LIVE

Sabato 17 febbraio: notizie Serie A

La Juventus, oggi, ha avuto il responso degli esami effettuati da Danilo per capire l’entità del problema al ginocchio. Il Capitano bianconero non ha riportato lesioni ai legamenti e fratture, ma si dovrà fermare per circa 10/15 giorni.



