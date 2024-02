Notizie Serie A DIRETTA: il rinnovo di Mister Max Allegri si raffredda, occhi su Sindillia se Weah va via

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Mercoledì 21 febbraio: notizie Serie A

Il rinnovo di Allegri con Juventus, secondo quanto riferito da Paolo Paganini, si raffredda con Thiago Motta che si candida con forza per la panchina bianconera.

Sul fronte mercato, intanto, i bianconeri hanno messo gli occhi su Sindillia del Friburgo. Il terzino potrebbe sostituire Weah in caso di addio.

