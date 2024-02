Notizie Serie A DIRETTA: il Liverpool vuole Chicco Chiesa, le novità dall’allenamento

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Mercoledì 7 febbraio: notizie Serie A

La Juventus oggi ha svolto il primo allenamento settimanale in preparazione alla partita con l’Udinese. Chiesa sta bene e ha lavorato in gruppo, mentre Vlahovic ha svolto un lavoro differenziato.

Intanto dall’Inghilterra arriva una bomba di mercato: il Liverpool è pronto a presentare un’offerta da 45 milioni per Chiesa.

