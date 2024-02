Notizie Serie A DIRETTA: Giovannino Vlahovic verso una maglia da titolare in Verona Signora Juve

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Giovedì 15 febbraio: notizie Serie A

Pubblicità

La Juventus prosegue la preparazione in vista della gara contro il Verona. Vlahovic anche, oggi, ha lavorato in gruppo e si candida per una maglia da titolare.

Pubblicità

Anche De Sciglio continua ad allenarsi con i compagni di squadra e potrebbe essere convocato contro il Frosinone. Mentre Kean e Perin lavorano a parte.

Pubblicità

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: Vlahovic verso una maglia da titolare in Verona Juve appeared first on Juventus News 24.