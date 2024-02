Notizie Serie A DIRETTA: Giovannino Vlahovic torna VS il Verona, ballottaggio Chicco Chiesa Yildiz

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Sabato 10 febbraio: notizie Serie A

La Juventus si è allenata questa mattina in vista del match contro l’Udinese, a seguire Allegri ha parlato in conferenza stampa e ha annunciato che Vlahovic tornerà contro il Verona.

Domani, toccherà a Milik sostituire il serbo e al suo fianco ci sarà uno fra Yildiz e Chiesa.

