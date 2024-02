Notizie Serie A DIRETTA: Di Bello arbitrerà Verona Signora Juve

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Mercoledì 14 febbraio: notizie Serie A

Sarà il signor Di Bello che arbitrerà la sfida tra il Verona e la Juventus.

Mentre al Var ci sarà Guida e l’Avar sarà Doveri. Intanto si attendono novità dall’allenamento di oggi, nel quale, Vlahovic dovrebbe tornare a lavorare in gruppo.

