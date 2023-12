Notizie Serie A DIRETTA: decisione presa per gennaio, la Vecchia Signora Juventinantus vuole lui

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Mercoledì 27 dicembre: notizie Serie A

Come riporta La Stampa il doppio buco lasciato in rosa da Pogba e Fagioli spinge il calciomercato Juve a trovare centrocampista come rinforzo prioritario per gennaio. Intermediari a lavoro da tempo per Hojbjerg del Tottenham che sembra piacere già di Phillips in uscita da un Manchester City che lo vorrebbe spingere lontano dalla Premier nonostante il vero mercato del giocatore sia proprio in Inghilterra.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: decisione presa per gennaio, la Juventus vuole lui appeared first on Juventus News 24.