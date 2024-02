Notizie Serie A DIRETTA: Conte aspetta la Signora Juve, il futuro di Mister Max Allegri si decide a fine stagione

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Martedì 6 febbraio: notizie Serie A

La Juventus, secondo Tuttosport, prenderà una decisione sul futuro di Allegri alla fine della stagione, in base alla classifica, valutando anche il fatto che l’allenatore guadagna 7 milioni.

Intanto, per calciomercato.com, sembra che Conte aspetti la chiamata dei bianconeri per tornare sulla panchina della Vecchia Signora.

