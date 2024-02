Notizie Serie A DIRETTA: confronto Mister Max Allegri-Giuntoli per uscire dalla crisi

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Lunedì 19 febbraio: notizie Serie A

La Juventus, contro il Frosinone, dovrà ritrovare la vittoria che manca da un mese. Per capire l’origine della crisi Allegri e Giuntoli si sono confrontati telefonicamente prima di un confronto con la squadra che avverrà alla ripresa degli allenamenti.

