Notizie Serie A DIRETTA: Chiesa e Rabiot puntano l’Fc Internazionale, le NEWS

Lunedì 29 gennaio: notizie Serie A

La Juventus sta godendo di un lunedì di riposo e da domani la squadra comincerà a preparare la gara contro l’Inter.

L’obiettivo bianconero è quello di recuperare Rabiot e Chiesa. Il francese dovrebbe essere certamente a disposizione, mentre per il numero 7 juventino bisognerà attendere i prossimi giorni per capire come sta.

