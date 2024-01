Notizie Serie A DIRETTA: Chiesa e McKennie recuperati, Rabiot torna in gruppo giovedì

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Martedì 30 gennaio: notizie Serie A

La Juventus ha ripreso gli allenamenti in vista della gara contro l’Inter e Allegri ha ritrovato Chiesa che ha lavorato in gruppo. Anche McKennie sta bene dopo la botta rimediata contro l’Empoli e si è allenato regolarmente con i compagni.

Mentre Rabiot ha lavorato a parte e nella giornata di giovedì tornerà in gruppo. Inoltre, questa mattina, mancava Timothy Weah che aveva l’influenza.

