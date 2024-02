Notizie Serie A DIRETTA: Alcaraz può giocare titolare in Signora Juve Frosinone, Szczesny non è incedibile

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Giovedì 22 febbraio: notizie Serie A

Juventus in campo alla Continassa verso la sfida casalinga al Frosinone. Allegri ritrova Bremer, al rientro dopo la squalifica, ma deve fare a meno dell’infortunato Danilo. Per una maglia da titolare si candida Alcaraz.

Sul fronte mercato, intanto, la posizione di Szczesny non è più quella di giocatore incedibile: in caso di offerta congrua il portiere potrebbe dire addio in estate.

