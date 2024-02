Notizie Serie A DIRETTA: Alcaraz è arrivato a Torino, domattina al J Medical

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Giovedì 1 febbraio: notizie Serie A

La Juventus ha accoglie il colpo Alcaraz, ormai ex Southampton. L’argentino arriva a Torino in prestito oneroso (3,7 milioni) con diritto di riscatto (49 milioni) e indosserà la maglia numero 26.

Il ragazzo è sbarcato nella serata a Caselle, poi domattina al J Medical verrà sottoposto ad esami di controllo.

