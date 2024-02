Nosotti fa lezione sull’Atletico Madrid: «Ecco come gioca. Con l’Fc Internazionale…» #Intervista

Pubblicità

Marco Nosotti ha presentato il modo di giocare dell’Atletico Madrid, prossima avversaria dell’Inter in Champions League

Dagli studi di Sky Sport, Marco Nosotti parla così dell’Atletico Madrid, che affronterà l’Inter il 20 febbraio negli ottavi di finale di Champions League.

ATLETICO MADRID – «L’Atletico Madrid di oggi palleggia, se vogliamo questo tipo di evoluzione non comporterà il pullman davanti alla porta, porterà la squadra a giocare. La coppia d’attacco Thuram-Lautaro è quasi unica in Europa, questo potrebbe spingere Simeone a coprirsi un po’ di più. Non c’è Morata, ma c’è Griezmann: ora è una squadra che prova a dominare il gioco»

L’articolo Nosotti fa lezione sull’Atletico Madrid: «Ecco come gioca. Con l’Inter…» proviene da Inter News 24.