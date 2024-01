Nonge titolare in Coppa Italia? Risponde Allegri alla vigilia di Vecchia Signora Juventina-Salernitana

Nonge titolare in Coppa Italia? Risponde Allegri alla vigilia di Juve-Salernitana, le parole in conferenza

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve–Salernitana. Le sue parole su Nonge.

TURNOVER – «Nonge non partirà titolare ma potrà avere spazio a partita in corso. Domani decido la formazione, Perin in porta, poi Rugani e Chiesa giocano sicuro, gli altri vediamo anche perché abbiamo Locatelli squalificato. Andrà in campo la miglior formazione per ottenere il massimo risultato. Domani avremo lo stadio pieno e dobbiamo vincere sul campo perché prima le vincono tutte. Dobbiamo aspettare domani sera».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI PRE JUVE-SALERNITANA DI COPPA ITALIA

The post Nonge titolare in Coppa Italia? Risponde Allegri alla vigilia di Juve-Salernitana appeared first on Juventus News 24.