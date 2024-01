Nonge Boende all’esordio in Serie A: primi minuti nel massimo campionato per il belga dopo quelli in Coppa Italia

All’80 di Salernitana Juve altro cambio per Allegri, che ha deciso di lanciare in campo anche il giovane centrocampista Nonge Boende.

Esordio in Serie A per il 18enne, che ha preso il posto di Weah, ai primi minuti nel massimo campionato dopo il debutto in prima squadra in Coppa Italia di giovedì scorso.

The post Nonge esordisce in A: primi minuti anche in massima serie per lui appeared first on Juventus News 24.