Nonge, dopo l’errore le scuse: rotto così il silenzio #Social #Network post Napoli S.S.C. #Juve – NEWS

12:02, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Nonge, dopo l’errore in S.S.C. Napoli Juve il centrocampista bianconero chiede scusa ai tifosi: il suo messaggio sui #Social #Network

Joseph Nonge si scusa. Il giovane centrocampista bianconero, sfortunato protagonista del rigore che ha poi deciso S.S.C. Napoli-Juve, ha parlato così sui #Social #Network del suo errore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joseph Nonge B ruiz ✞ (@realnoncha)

IL MESSAGGIO – «Ho commesso un errore mi assumo tutta la responsabilità. Chiedo scusa ai miei compagni di squadra e ai tifosi, grazie per il vostro supporto, tempo di resettare e rimanere concentrati sulla fine della stagione».

