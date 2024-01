Non solo Sensi, l’Fc Internazionale cede ancora: annuncio ufficiale, ecco la formula

L’Inter è in pieno clima calciomercato. Fra tentativi di accogliere in squadra nuovi rinforzi, molto si sta muovendo in uscita. E oltre alla cessione di Sensi, ecco un altro addio inaspettato.

Impossibile – per una società come l’Inter – pensare di trascorrere il mese di gennaio con le mani in mano. Perché si sa: il mercato non va mai in vacanza, ma adesso entra, seppur in parte, nel suo vivo.

Questo è il motivo per cui la dirigenza nerazzurra, oltre che a guardarsi intorno per cercare nuovi innesti da accogliere subito o nei primissimi giorni estivi, si è attivata subito sul fronte cessioni.

Prima, il prestito (con diritto) del classe 2002 Lucien Agoumé al Siviglia. Nelle ultime ore il club sta perfezionando la cessione di Sensi al Leicester, il calciatore ha dato l’ok ma non è l’unica trattativa al momento in atto. Un club come l’Inter lavora anche ad operazioni minori e nelle ultime ore è arrivata una cessione ufficiale.

Occhio alla cessione di casa Inter

Negli ultimi anni si è discusso molto a livello europeo sull’importanza di avere un vivaio solido, promettente e pronto per aiutare il proprio club. La Primavera dell’Inter, al passo con quanto stanno facendo altre società italiane, lo vuole dimostrare.

In primo luogo, favorendo l’ingresso di giovani talenti in prima squadra. Ma anche cedendo ragazzi che possono spiccare il volo e aumentare il proprio minutaggio fra i professionisti. L’Inter guida il campionato Primavera e ha mostrato diversi giovani nel corso di questi anni.

Ma oggi è il momento di Jan Zuberek, attaccante polacco classe 2004 che vestirà i panni della Ternana fino a fine stagione. Come ufficializzato dal club:

La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dall’F.C. Inter le prestazioni sportive del calciatore Jan Żuberek. Muove i primi passi nell’Akademia Bialystok e nel gennaio 2020 approda al settore giovanile della Spal, collezionando 14 presenze, 10 reti e 2 assist con l’Under 17.

Ad agosto 2021 si trasferisce all’Inter realizzando 4 gol in 6 partite con l’Under 18 mentre con la Primavera nerazzurra annovera 38 presenze, 5 reti e 2 assist. L’attaccante polacco classe ’04 si trasferisce in rossoverde con la formula del prestito fino al 30 giugno 2024. Benvenuto Jan!

Numeri importanti per un giovane talento che dovrà aiutare il club umbro a risalire dall’abisso in cui è sprofondato in questa stagione. Diciassettesimo posto e solo 18 punti sino ad ora conquistati in 19 partite. L’Inter non può che augurargli tanta fortuna, in attesa di riabbracciarlo a fine giugno.

