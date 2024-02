Non solo Sensi: Fc Internazionale pronta a un’altra CESSIONE in extremis

Dopo l’addio di Sensi in direzione Leicester, l’Inter potrebbe effettuare un’altra uscita in extremis a poche ore dal gong del calciomercato invernale. Si tratta di un giocatore attualmente in prestito al Bournemouth, ovvero Ionut Radu.

Il portiere romeno è sbarcato Oltremanica in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, ma il club inglese non ha alcuna intenzione di riscattarlo, come dimostrano le sole 5 presenze totalizzate fra Premier League e Coppa di Lega. Per questo motivo, come riporta Tuttomercatoweb, Radu potrebbe ritornare in Serie A.

Sulle sue tracce ci sarebbe l’Udinese, ma solo nel caso in cui partisse Marco Silvestri – diventato secondo portiere dietro Okoye – su cui c’è da segnalare l’interesse dell’Atalanta. I tempi sono stretti, ma non è una pista da escludere a priori. Così come non è da escludere anche una nuova esperienza in Ligue 1, questa volta con la maglia del Metz. Per Radu sarebbe un ritorno in Francia, dopo i sei mesi all’Auxerre. della stagione 2022-23 .