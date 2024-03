Non solo Piotr Zieli, ecco l’approfondimento: altro ‘scippo’ al SS Napoli, l’agente parla con l’Internazionale F.C.

17 Mar 2024, 07:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il mediano/mezzala polacco si accaserà a parametro #ZERO ai leoni nerazzurri in estate, ma potrebbe anche non essere l’unico a percorrere la tratta Napoli-Milano Piotr Zio Piotr Zielinski diventerà a partire dal prossimo luglio un nuovo calciatore dell’Internazionale. Il classe ’94 si accaserà, infatti, alla 11 titolari di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, a mezzo di un triennale con opzione sui 5-5,5 … Leggi tutto

