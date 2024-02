“Non convocatelo più”: furia Porto, Taremi nel mirino

Mehdi Taremi siede in panchina nella partita del Porto di stasera. Sui social i tifosi portoghesi hanno preso di mira l’attaccante promesso sposo dell’Inter.

Il presente sorride all’Inter. La banda di Inzaghi viaggia a vele spiegate verso il sogno chiamato seconda stella. Il successo ottenuto sabato contro la Roma è la testimonianza di come Lautaro e compagni vogliano raggiungere a tutti i costi la meta prefissata a inizio stagione.

È innegabile che, fino ad ora, il primo posto interista è frutto di un dominio attuato da un collettivo superiore a qualsiasi altra squadra di Serie A. La formazione di Inzaghi è una corale che funziona alla grande, dalla porta all’attacco. Ogni componente suona la propria melodia alla perfezione.

Ma ciò che fa sorridere è che la dirigenza di Viale della Liberazione abbia in mente piani ancor più ambiziosi. Marotta e Ausilio vogliono rinforzare ulteriormente l’organico in vista della prossima stagione. La dote di programmare l’annata successiva ha reso celebre l’amministratore delegato, che ha già ipotecato l’acquisto di Piotr Zielinski. Il polacco ha svolto oggi le visite mediche, ma non è il solo promesso sposo.

Inter, il neo acquisto parte dalla panchina: l’indizio

A poche ore dall’annuncio dello svolgimento dei test fisici del centrocampista, è arrivata anche la notizia riguardante Taremi. L’iraniano si accoderà al mediano del Napoli già da domani, per poi accasarsi a Milano dal prossimo primo luglio. Il flirt è testimoniato da un altro indizio. L’attaccante è stato infatti escluso dall’undici titolare del Porto, impegnato oggi nella sfida di Liga Portugal contro l’Arouca.

Ormai è risaputo di come il 31enne centravanti si legherà al nerazzurro a partire dalla prossima estate. Per questo Conceiçao ha deciso di lasciare il proprio numero 9 in panchina, rientrato pochi giorni fa dalla Coppa d’Asia disputata con l’Iran in Qatar. Il classe ’92 è entrato solamente al minuto ’68, sul risultato di 3-1 per l’Arouca.

La scelta è stata sostenuta anche dai tifosi portoghesi, che sul canale Instagram del club si sono scagliati contro Taremi. I sostenitori hanno preso di mira l’attaccante poiché reo di essersi accordato con un’altra società prima del termine della stagione. I commenti svariano dal “Taremi out” ad un invettiva come la seguente:

“Taremi non dovrebbe nemmeno essere in panchina. Non vuoi rinnovare e fai accordi alle nostre spalle dopo che il tuo rendimento è calato? Ha perso tutto il rispetto che si era guadagnato”.

La sensazione è che nei prossimi mesi, antecedenti al trasferimento in nerazzurro, l’attaccante non avrà l’ambiente dalla sua parte.

“Non convocatelo più”: furia Porto, Taremi nel mirino

