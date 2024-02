Nijstad #Juve, ha già firmato col Twente. I dettagli – NEWS

18:17, 25 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Nijstad Juve, ha già firmato col Twente. I dettagli sul talento cercato dal club bianconero – FOTO

Ruud Nijstad è l’ultimo talento finito nel mirino della Juve per il futuro. Il difensore centrale 16enne negli scorsi giorni era stato anche a Torino.

Come appreso da Juventusnews24.com, però, il gioiello olandese ha già firmato con il Twente il suo primo contratto da professionista. Rifiutate diverse proposte, dalla Juventus ad Ajax e PSV.

