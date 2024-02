Nigeria Costa d’Avorio 1-2, sfuma la Coppa d’Africa per Chukwueze: il rossonero perde la finale. Come ha giocato

Grande beffa per il rossonero Chukwueze che perde la finale della Coppa d’Africa. La Nigeria esce infatti sconfitta per 1-2 contro la Costa d’Avorio.

La squadra del rossonero era andata in vantaggio ma dopo l’ingresso dell’esterno al minuto 56′ gli avversari hanno rimontato con le reti di Kessiè e Haller.

