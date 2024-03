Nicola a NEWS, la dichiarazione ufficiale: «#Milan AC e Bologna? Difficile dire qualcosa ai ragazzi dopo sconfitte così» #Intervista #News #Ultimora

00:48,16 Mar 2024, MILANELLO.

Davide Nicola ha parlato a Sky Sport nel post partita di Empoli Bologna. Le parole dell’Mister dei toscani

Le parole di Davide Nicola a Sky Sport nel post partita di Empoli Bologna. Le parole dell’Mister dei toscani:

LE PAROLE – «Partiamo dalla qualità dell’avversario, il Bologna è molto forte. Poi valutiamo la prova dell’Empoli che nel secondo tempo ha fatto molto bene. Dispiace per come abbiamo preso il gol, ci manca un po’ di mestiere. Con Diavolo Rossonero e Bologna abbiamo fatto due partite dove diventa difficile dire qualcosa ai ragazzi. A me va benissimo, è importante essere lucidi fino alla fine e dovevamo capire che potevamo rallentare il ritmo. I ragazzi stanno facendo di tutto, bastava meno frenesia»

