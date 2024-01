Nico Gonzalez, che errore! Sommer’s Magic salva l’Fc Internazionale e para il rigore concesso col VAR

Nico Gonzalez, che errore! Sommer salva l’Inter e para il rigore concesso col VAR. L’attaccante fallisce l’occasione del pareggio

Nico Gonzalez al 76′ ha fallito una clamorosa occasione per il pareggio della Fiorentina contro l’Inter.

L’attaccante ha sbagliato un rigore concesso da Aureliano con l’ausilio del VAR per un intervento di Sommer in uscita su Nzola. Il portiere dell’Inter ha ipnotizzato Nico Gonzalez, salvando la sua squadra. Pure in questo caso, comunque, sui social i tifosi della Juve si sono scatenati…

