Nianzou AC Milan, speranze per il colpo last minute? La posizione del Siviglia

Nianzou Milan, speranze per il colpo last minute? La posizione del Siviglia sull'ipotesi prestito ai rossoneri: le ultime

Ci sono ancora speranze per l’arrivo di Tanguy Nianzou, obiettivo del calciomercato Milan per la difesa? La sessione di mercato invernale volge al termine, ed i rossoneri con ogni probabilità rimarranno così in difesa.

Stando a quanto riferisce Sport Mediaset, infatti, il Siviglia (club proprietario del cartellino del centrale classe 2002) non ha aperto all’ipotesi prestito. L’affare dunque, almeno per il momento, non si farà.

