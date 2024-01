Nianzou AC Milan, chi è il centrale che piace a Furlani: dai tanti trofei al RETROSCENA con Thiago Motta

Nianzou Milan, chi è il difensore che piace a Furlani: dai tanti trofei alle caratteristiche principali. L’identikit del giocatore

L’ultimo nome seguito dal mercato Milan in difesa è quello di Tanguy Nianzou.

Andiamo a scoprire le caratteristiche principali del difensore classe 2002 con un passato al PSG, al Bayern Monaco e in forza al Siviglia. Nei duelli aerei è molto forte, va sempre alto e ha segnato molti gol di testa. Non hai mai avuto la fiducia per essere stato titolare ma è sempre stato usato per le rotazioni in club importanti e per questo motivo ha già tanti trofei nonostante la giovane età. Come riportato da Sky, ha detto che Thiago Motta gli ha cambiato la carriera calcistica. Forse è un po’ irruente nei contrasti, con piccoli cali di concentrazione ma ha tutte le caratteristiche per crescere. Il Milan osserva.

