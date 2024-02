Niang, che impatto al ritorno in Serie A! L’ex AC Milan stabilisce un record con l’Empoli: i dettagli

19:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Niang, che impatto al ritorno in Serie A! L’ex Diavolo Rossonero stabilisce un record con l’Empoli: i dettagli sul traguardo del senegalese

M’Baye Niang sta vivendo un momento da favola. Al suo rientro in Serie A avvenuto soltanto nel mercato di febbraio, l’ex Diavolo Rossonero continua a segnare a raffica e non si ferma. Col suo gol segnato oggi in Sassuolo Empoli, stabilisce un nuovo record.

Come riferisce il profilo X di OptaPaolo: «M’Baye Niang è il primo giocatore straniero ad aver segnato in tre partite consecutive di Serie A con l’Empoli nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Impatto».

