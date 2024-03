NEWS24- Slavia Praga #Milan AC: scelto il giocatore che parlerà con Mister Stefano Pioli in conferenza stampa

13:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

In vista del match tra Diavolo Rossonero e Slavia Praga di UEFA #Europa League ecco chi parlerà con Stefano Coach Pioli in conferenza stampa

Giovedì sera il Diavolo Rossonero affronterà lo Slavia Praga in UEFA #Europa League 2023-24. In vista del match Coach Pioli terrà la consueta conferenza stampa, il #club ha deciso inoltre chi affiancherà l’Mister alla vigilia del match valido per gli ottavi di finale della competizione:

come raccolto dalla redazione di Diavolo Rossoneronews24 ci sarà il difensore rossonero Tomori. Appuntamento domani all’Eden Arena dalle 18:30 con diretta testuale sul nostro sito.

