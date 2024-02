NEWS24 – Rennes AC Milan: la reazione della club al ritorno in gruppo di Tomori e Kalulu – NEWS

MN24 – Rennes Milan: la reazione della squadra al ritorno in gruppo di Tomori e Kalulu è bellissima. Ecco cos’hanno fatto

(L’inviato a Milanello Daniele Grassini) – Si respira un bel clima all’allenamento alla vigilia di Rennes Milan svolto dalla squadra di Stefano Pioli a Milanello. Si prepara la gara di domani, valevole per il ritorno dei playoff di Europa League.

Pubblicità

Allenamento in corso verso #SRFCACM, applausi a Milanello per il ritorno in campo di #Tomori e #Kalulu, e per l’uscita del libro di #Leao pic.twitter.com/ViZpAT3ru8 — Milan News 24 (@Milannews24_com) February 21, 2024 Pubblicità Pubblicità

A testimoniare il bel clima che si respira, ecco il video dell’accoglienza fatta dalla squadra al rientro in gruppo di Pierre Kalulu e Fikayo Tomori: rossoneri in cerchio e grandi applausi per i compagni di squadra, entrambi vicini al recupero dall’infortunio.

Pubblicità

The post MN24 – Rennes Milan: la reazione della squadra al ritorno in gruppo di Tomori e Kalulu – VIDEO appeared first on Milan News 24.