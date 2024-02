NEWS24- Rennes AC Milan: anche Ibra Magia è partito con la club da Malpensa – NEWS

In questi istanti il Milan è partito da Malpensa per la trasferta di Europa League contro il Rennes. Anche Ibrahimovic con la squadra

Il Milan è partito poco fa da Malpensa per la trasferta di Europa League contro il Rennes, valida per i ritorno degli spareggi della competizione.

#Milan in partenza da Malpensa per #SRFCACM

Non ci sono #Tomori e #Kalulu pic.twitter.com/QfxijUsmzv — Milan News 24 (@Milannews24_com) February 21, 2024

Come raccolto dalla redazione di Milannews24 anche Zlatan Ibrahimovic si è unito alla squadra. Sarà presente anche lui al Roazhon Park.

