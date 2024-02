NEWS24- Quarta maglia AC Milan: boom di vendite anche oggi, superate le altre del club

Da oggi è ufficialmente in vendita la quarta maglia del Milan. Dopo il primato ottenuto nella fase di pre-ordine, boom di acquisti anche oggi

Dopo il primato ottenuto nella fase di pre-ordine, seconda solo al lancio della maglia Home 2022/23 e doppiando la vendita della quarta maglia dell’anno scorso, la prima giornata del Fourth kit di AC Milan, PUMA e PLEASURES ha confermato questo trend. Oggi è stato il secondo miglior giorno di sempre sull’e-commerce rossonero, dopo la giornata che ha sancito la vittoria del 19imo Scudetto, e la prima in assoluto da quando è stata internalizzata la piattaforma e-commerce del Club.

Pubblicità

Nel primo giorno di vendite, il Fourth kit in collaborazione con PUMA e PLEASURES ha superato tutte le altre quarte maglie lanciate dal Club: vendite in linea con la maglia Home 2022/23 e superiori a quella della stagione in corso.

Pubblicità

The post MN24- Quarta maglia Milan: boom di vendite anche oggi, superate le altre del club appeared first on Milan News 24.