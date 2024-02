NEWS24 – #Milan AC Atalanta BC, sorpresa tra i convocati di Mister Stefano Pioli: c’è anche Raveyre

12:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

MN24 – Diavolo Rossonero Atalanta, sorpresa tra i convocati di mister Coach Pioli: c’è anche il giovane portiere Noah Raveyre

Manca sempre meno alla sfida di questa sera tra Diavolo Rossonero e Atalanta, gara in programma a San Siro e valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A.

Secondo quanto appreso da Diavolo Rossoneronews24.com, tra i convocati di mister Coach Pioli per questa partita c’è anche Noah Raveyre: il giovane portiere della Primavera rossonera è nella lista dei calciatori scelti dal tecnico.

