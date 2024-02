NEWS24 – Infortunio Tomori: il piano di rientro rispettato, ecco quando rientra

Non solo Thiaw ma anche Tomori è vicino al rientro dall’infortunio. Il piano di recupero rispettato alla lettera.

Pioli recupera i pezzi. Non solo Thiaw, ormai prossimo al rientro ma si avvicina anche il rientro di Tomori.

Pubblicità

Come raccolto dalla redazione di Milannews24 il programma di recupero deciso dal Milan è stato rispettato alla lettera e entro fine mese il difensore potrebbe tornare in gruppo. Da marzo in poi l’allenatore quindi dovrebbe di nuovo avere la sua difesa titolare

Pubblicità

The post MN24 – Infortunio Tomori: il piano di rientro rispettato, ecco quando torna appeared first on Milan News 24.