NEWS24 – Infortunio Thiaw: fase di recupero all’ultimo step, quasi pronto il rientro

Arrivano buone notizie per Pioli sul recupero dall’infortunio di Thiaw. Si è entrati nell’ultima fase, rientro vicino

Pioli sorride, il rientro dei titolari in difesa si avvicina. Secondo quando raccolto dalla redazione di Milannews24 la fase di recupero di Thiaw è entrata nell’ultimo step.

Se tutto andrà come previsto dalle tempistiche comunicate dal club, il tedesco sarà il primo a tornare in gruppo nel corso della prossima settimana. Se così fosse con il Rennes potrebbe andare almeno in panchina.

