NEWS24 – Infortunio Magic Mike Maignan, sospiro di sollievo per il #Milan AC: ecco l’esito degli esami

15:48,15 Mar 2024, MILANELLO.

MN24 – Infortunio Maignan, sospiro di sollievo per il Diavolo Rossonero: ecco l’esito degli esami a cui si è sottoposto il portiere

Mike Maignan si è sottoposto in queste ore ad alcuni accertamenti dopo l’infortunio che si è procurato nella sfida di ieri tra Slavia Praga e Diavolo Rossonero, gara che ha permesso ai rossoneri di staccare il pass per i quarti di finale di UEFA #Europa League.

Come appreso da Diavolo Rossoneronews24, le valutazioni clinico strumentali a cui è stato sottoposto l’estremo difensore francese hanno dato esito negato per un interessamento capsulo-legamentoso del ginocchio. Si tratta solo di una contusione.

