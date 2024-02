NEWS24 – Infortunio Kjaer: migliorano le condizioni del centrale rossonero. Le ULTIME in vista del Rennes

Infortunio Kjaer: migliorano le condizioni del difensore rossonero. Le ULTIME in vista della sfida di Europa League con il Rennes

Secondo quanto appreso da Milannews24, le condizioni di Simon Kjaer stanno migliorando e la giornata di domani sarà decisiva per valutare il suo rientro.

Pubblicità

Infatti, il fastidio rimediato nell’ultima giornata di campionato contro il Napoli verrà valutato se sarà passato del tutto o meno. Al momento, il difensore rossonero continuerà ad allenarsi in gruppo e sarà convocato per la sfida di Europa League, ma ma non verranno corsi rischi.

Pubblicità

The post MN24 – Infortunio Kjaer: migliorano le condizioni del difensore rossonero. Le ULTIME in vista del Rennes appeared first on Milan News 24.