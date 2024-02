NEWS24 – Infortunio Kalulu, il francese corre verso il recupero: allenamento sul campo – NEWS

MN24 – Infortunio Kalulu, il centrale francese corre verso il recupero: allenamento sul campo. Ci sarà per Milan Rennes? – VIDEO

(Inviato a Milanello) – Continua il lavoro verso il recupero dall’infortunio per Pierre Kalulu, anche alla vigilia di Milan Rennes, andata dei playoff di Europa League. Nell’allenamento di rifinitura di oggi dei rossoneri, si è rivisto anche il difensore centrale francese.

Pubblicità

#Kalulu si allena a parte ma sul campo per tornare a disposizione del #Milan. Sarà assente in #ACMSRFC pic.twitter.com/llCP7l1uxD — Milan News 24 (@Milannews24_com) February 14, 2024 Pubblicità

Come testimoniato da questo video di MilanNews24, il classe 2000 ha svolto un lavoro personalizzato sul campo e corre verso il recupero. Non ci sarà, però, per la sfida di domani sera a San Siro.

Pubblicità

The post MN24 – Infortunio Kalulu, il francese corre verso il recupero: allenamento sul campo – VIDEO appeared first on Milan News 24.