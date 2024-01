NEWS24- Infortunio Bennacer: le ULTIME novità da AC Milanello, domani il test decisivo

Milan in campo a Milanello per preparare il match contro il Frosinone. In tal senso ecco le ultime novità su Bennacer dopo l’infortunio

Continua la preparazione del Milan in vista del match di sabato pomeriggio contro il Frosinone. In tal senso ecco le condizioni di Bennacer dopo l’infortunio:

come raccolto dalla redazione di Milannews24 l’algerino ha svolto anche oggi un allenamento personalizzato, domani sarà decisivo per capire se il centrocampista può essere recuperato per il match.

