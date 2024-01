NEWS24- Infortunio Bennacer: le ULTIME da AC Milanello, le condizioni verso Frosinone AC Milan

Inizia la preparazione del Milan in vista del match contro il Frosinone. ln tal senso ecco le condizioni dopo l’infortunio

Milan in campo a Milanello per preparare il match di campionato contro il Frosinone. In tal senso ecco le ultime sulle condizioni di Bennacer dopo l’infortunio in Coppa d’Africa:

come raccolto dalla redazione di Milannew24 l’algerino ha svolto un lavoro personalizzato finalizzato al rientro al gruppo che verosimilmente accadrà nei prossimi giorni.

