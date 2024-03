NEWS24 – Infortunio Bennacer: le condizioni del mediano in vista di Fiorentina #Milan AC

15:04,27 Mar 2024, MILANELLO.

Arrivano novità importanti circa l’infortunio di Bennacer rientrato in anticipo al Diavolo Rossonero dall’Algeria. Le condizioni In vista di Fiorentina Diavolo Rossonero, Stefano Coach Pioli può sorridere. Arrivano novità importanti circa l’infortunio di Bennacer rientrato in anticipo al Diavolo Rossonero dall’Algeria per qualche problemino fisico. Il centrocampista rossonero che qualche giorno fa aveva svolto lavoro personalizzato, è tornato a […]

