NEWS24 – Infortunio Bennacer: buone notizie per Mister Stefano Pioli da AC Milanello. Le NEWS sul mediano in vista del Frosinone

Infortunio Bennacer: buone notizie per Pioli da Milanello. Le ultime sul centrocampista in vista del Frosinone. I dettagli

Secondo quanto appreso da MilanNews24, Ismael Bennacer questa mattina si è allenato in gruppo con la squadra dopo l’infortunio rimediato in Coppa d’Africa.

Buone notizie per Stefano Pioli, con il centrocampista rossonero che sarà convocabile per la trasferta di Frosinone.

