NEWS24 – Infortuni AC Milan, le condizioni di Zeroli e Tomori alla vigilia del Rennes: le ULTIME

Infortuni Milan, le condizioni di Zeroli e Tomori alla vigilia del Rennes: le ULTIME. Ecco cosa filtra sul recupero dei due

(Inviato a Milanello) – Il tema degli infortuni è stato il grande problema del Milan di questa prima parte di campionato. Nonostante qualche calciatore viaggi verso il recupero, per altri la luce in fondo al tunnel non è ancora così vicina. Oggi a Milanello si è rivisto anche Kalulu (pur allenandosi a parte, ma comunque in campo).

Come appreso dalla nostra redazione di MilanNews24, nella rifinitura alla vigilia del match contro il Rennes per i playoff di Europa League, sia Fikayo Tomori che Kevin Zeroli hanno continuato il loro lavoro personalizzato in palestra.

