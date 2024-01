NEWS24 – Il AC Milan illumina San Siro VS ogni forma di razzismo: il COMUNICATO

MN24 – Il Milan illumina San Siro contro ogni forma di razzismo: il COMUNICATO del club rossonero sull’evento durante il match

Milano, 27 gennaio 2024 – Al sedicesimo minuto della sfida di Serie A Milan Bologna, la partita si è fermata momentaneamente – una pausa potente che

riecheggia la decisa presa di posizione dei rossoneri contro la discriminazione,

promuovendo un appello al cambiamento.

Parte attiva del momento sono stati gli oltre 70.000 spettatori presenti, che hanno

trasformando lo stadio in un mare di luci con le torce dei loro smartphone. Questo

atto collettivo è stato accompagnato dalla proiezione di una citazione di Martin

Luther King sul grande schermo: «L’oscurità non può scacciare le tenebre; solo la

luce può farlo».

Oltre agli spettatori sugli spalti e ai 165 giornalisti accreditati nello stadio, che hanno

vissuto direttamente e partecipato attivamente all’iniziativa, il forte messaggio

trasmesso dal Club oggi ha risuonato a livello globale. Ha fatto eco in oltre 150 paesi

e territori, arrivando agli spettatori di tutto il mondo che sintonizzati per seguire la

partita. Questo ha ampliato la portata del messaggio di cui AC Milan si è fatta

portavoce, ma ha anche contribuito a raggiungere gli oltre 550 milioni di tifosi

rossoneri in tutto il mondo e tutti gli appassionati di calcio, contribuendo a mantenere

alta l’attenzione sull’argomento della discriminazione.

Giorgio Furlani, CEO dell’AC Milan, ha dichiarato: «L’iniziativa di oggi è una

testimonianza tangibile della nostra dedizione nella lotta contro l’odio e il razzismo.

Come Club, non abbiamo alcuna tolleranza per la discriminazione e, attraverso il

nostro Manifesto RespAct, lavoriamo costantemente per rendere il calcio un modello

di ispirazione e inclusione per tutti, impegnandoci ogni giorno a promuovere un

ambiente che abbraccia la diversità senza distinzioni. Siamo grati alla FIGC, alla Lega

Serie A, al Bologna FC per il loro supporto nel rendere possibile questo momento e a

tutti coloro che abbracceranno questo messaggio cruciale per promuovere un

cambiamento».

Questa iniziativa mira a enfatizzare ulteriormente il costante lavoro di AC Milan nella

lotta contro ogni forma di discriminazione, in linea con i valori fondamentali di

equità sociale, uguaglianza e inclusività delineati nel Manifesto RespAct. Questo

Manifesto funge da catalizzatore, incoraggiando tutti gli attori del panorama calcistico,

specialmente la nuova generazione di tifosi, a promuovere una cultura di inclusività e consapevolezza sociale. L’obiettivo finale è contribuire a plasmare un’industria

calcistica sempre più tollerante, aperta e responsabile.

