NEWS24 – Frosinone AC Milan: assente Mirante dai convocati, svelato il motivo

Il Milan si prepara alla trasferta di campionato contro il Frosinone. Per il match non sarà disponibile Mirante. Ecco il motivo

Il Milan in questi minuti è partito da Malpensa per la trasferta di campionato contro il Frosinone. Nel gruppo rossonero assente Mirante:

secondo quanto raccolto dalla redazione di Milannews24 il portiere non è a disposizione del match di domani pomeriggio perché ha fatto un intervento dermatologico. Per precauzione si è deciso di lasciarlo a casa. Tornerà presto a disposizione.

