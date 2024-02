NEWS24 – Convocate AC Milan Femminile per l’Fc Internazionale: rientrano Cernoia e Asllani, out Nadim. Il motivo

MN24 – Convocate Milan Femminile per l’Inter, le scelte di Corti: tre assenze importanti nelle rossonere. Il motivo

Come appreso da Milannews24, per il match del Milan Femminile contro l’Inter che andrà in scena domani alle 17:00, tra le convocate tornano Cernoia e Asllani.

Pubblicità

Salteranno il derby, invece, Nadim per un affaticamento al polpaccio, Swaby per una piccola lesione muscolare e Arnadottir per un problema al tallone.

Pubblicità

Pubblicità

The post MN24 – Convocate Milan Femminile per l’Inter: tornano Cernoia e Asllani, out Nadim. Il motivo appeared first on Milan News 24.