NEWS24 – Convocate AC Milan Femminile per il Sassuolo: assenti tre rossonere, le scelte

Mister Corti ha scelto le convocate per il match del Milan Femminile contro il Sassuolo. Assenti tre rossonere, il motivo

Domani pomeriggio il Milan Femminile affronterà il Sassuolo in campionato, per quello che a tutti gli effetti sarà uno spareggio per la Poule Scudetto. Ecco la lista delle convocate di mister Corti per il match, assenti Asllani,Swaby e Arnadottir:

Babb, Giuliani, Tornaghi; Bergamaschi, Fusetti, Guagni, Mesjasz, Piga; Cesarini, Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Rubio Ávila, Soffia, Vigilucci; Arrigoni, Dompig, Ijeh, Laurent, Marinelli, Nadim, Stašková.

Come raccolto dalla redazione di Milannews24 la svedese è febbricitante mentre per la giamaicana si tratta di un piccolo indolenzimento muscolare, si è preferito lasciarle a riposo in in via totalmente cautelativa. Per l’islandese semplice gestione.

