NEWS24 – Conferenza stampa Mister Stefano Pioli: quando parla l’allenatore alla vigilia di AC Milan Rennes

Giovedì sera il Milan affronterà il Rennes in Europa League. In vista del match data e ora della conferenza stampa di Pioli

Il Milan sta preparando il match valido per l’andata degli spareggi di Europa League 2023-24 contro il Rennes, in programma giovedì sera a San Siro.

In tal senso come raccolto dalla redazione di Milannews24 Stefano Pioli terrà la consueta conferenza stampa di vigilia a Milanello, mercoledì alle 14:30

