NEWS24 – Conferenza stampa Mister Stefano Pioli: ecco quando parla l’allenatore in vista di Rennes AC Milan

Giovedì sera il Milan affronterà il Rennes nel ritorno di Europa League 2023-24. In vista del match ecco quando Pioli terrà la conferenza stampa

In vista del match di giovedì sera tra Milan e Rennes, valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2023-24, Pioli terrà la consueta conferenza stampa di vigilia. Ecco data e ora:

come raccolto dalla redazione di Milannews24 appuntamento al Roazhon Park a partire dalle 19:30. Diretta testuale sul nostro sito.

